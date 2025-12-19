Минпросвещения отреагировало на идею о продлении работы детсадов

Чиновники рассказали о том, как выбирается время работы дошкольного учреждения.

Режим работы детских садов на российской территории устанавливается самим учреждением и может быть адаптирован по запросу родителей.Такими данными поделились чиновники из Министерства по просвещению России на официальном сайте. Эксперты прокомментировали таким образом вопрос продления времени работы у дошкольных учреждений страны. Сейчас порядка 91,9 процентов всех воспитанников посещают группы полного дня. Обычно они работают с восьми часов утра до семи часов вечера.

Конкретный режим работы группы устанавливается учреждением самостоятельно в соответствии с его локальным нормативным актом и может быть адаптирован по запросу родителей (законных представителей) сообщение от Минпросвещения России

В профильном ведомстве федерального правительства указали, что вопросы режима работы дошкольных учреждений носят адресный характер, их рассматривают органы местного самоуправления в регионах, а также сами образовательные учреждения с учетом потребностей местного населения. На территории Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Волгоградской, Московской, Кемеровской областях группы продленного дня зарекомендовали себя положительно. В Минпросвещения России продолжат заниматься распространением лучших практик на 2026 год.

Петербургский застройщик в 2026 году построит школы и детсады почти для 4,5 тысячи детей.

Фото: Piter.tv