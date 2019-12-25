Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года

Летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа.

Новый учебный год продлится с 1 сентября 2025 года до 26 мая 2026 года. Соответствующее заявление опубликовало через социальные сети российское министерство по просвещению. Чиновники из профильного ведомства уточнили, что осенние, зимние и весенние каникулы для детей должны быть не менее семи дней. Таким образом, летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа. Дополнительно первоклассникам рекомендуется предоставить дополнительные каникулы в феврале в размере не менее недели.

Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам. публикация Минпросвещения в Telegram-канале

Российские школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Необходимые рекомендации уже направлены федеральными властями по регионам страны. Чиновники пояснили, что данный документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, а также соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся.

Фото: Telegram / Минпросвещения России