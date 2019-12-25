Это попытка вызвать социальную напряжённость.

Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В ведомстве назвали информации о переходе школьников на удалёнку — провокацией, сообщили в пресс-службе.

По словам чиновников, в последнее время всё чаще стали появляться сообщения о каком-то голосовании по теме перехода на дистанционное обучение и против неких нормативных актов и проектов, которых не существует.

Никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается. цитата из сообщения пресс-службы

В ведомстве считают, что данные провокационные сообщения — попытка вызвать социальную напряжённость.

Ранее петербуржцы попросили Беглова перевести школьников на "дистанционку". Согласны не все.

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