Минпросвещения и Минцифры разработают детские тарифы интернета

Андрей Горобец раскрыл подробности о разрабатываемом проекте.

Минпросвещения и Минцифры России разработают детские тарифы интернета. Такой информацией с участниками XVIII съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ поделился представитель кабинета министров Андрей Горобец. Эксперт подчеркнул, что к инициативе подключены и ведущие отечественные операторы связи. Сейчас проект находится на стадии возрастной маркировки ПО.

Детские тарифы разрабатываем с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ведущими операторами, которые были бы, условно, проверены, ограничены некими ресурсами, сервисами. Андрей Горобец, сотрудник Минпросвещения РФ

По словам чиновника, в России требуется подтверждение и верификация программного обеспечения. В этом случае в стране не будет вопиющих ситуаций, связанных с ПО, которое не соответствует возрасту пользователя. Госсовет принял решение дать Минцифры проработать вопрос возрастной градации.

Минпросвещения намерено полностью решить вопрос с третьей сменой в школах в 2023 году.

Фото и видео: XVIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации