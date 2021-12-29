Минпросвещения намерено полностью решить вопрос с третьей сменой в школах в 2023 году

Сергей Кравцов раскрыл цели по строительству школ и учреждений дошкольного образования до 2024 года.

Минпросвещения России намерено полностью решить вопрос с третьей сменой в школах в 2023 году. Об этом на правительственном совещании при участии президента России рассказал глава профильного ведомства Сергей Кравцов. Чиновник уточнил, что такая смена сейчас действует в Чечне, Туве, Дагестане и Бурятии. Уже в 2022 году в эксплуатацию будут введены 292 учебных общеобразовательных учреждения.

Доля школ с третьей сменой за последние два года сократилась в два раза, но этот вопрос еще на контроле. И в следующем году он... будет полностью закрыт. Набранные темпы позволяют нам уложиться в график, чтобы до конца 2024 года ввести не менее 1 300 новых школ. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения

Министр напомнил коллегам о том, что все еще решается вопрос по доступности дошкольного образования. В текущем году будет открыто 317 новых детских садов. На данный момент потребность в дошкольном образовании закрыта для 80 российских регионов. Проблема сохраняется в Дагестане, Ингушетии, Крыму, Бурятии, а также в Забайкалье. На 100% охват дошкольным образованием Минпросвещения до 2024 года выделил 6 млрд рублей.

Минпросвещения будет вводить удаленку в школах только при всплесках заболеваемости ковидом.

Фото и видео: Правительство России

