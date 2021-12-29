Минпросвещения будет вводить удаленку в школах только при всплесках заболеваемости ковидом

Сергей Кравцов объяснил необходимость перевода детей на дистанционный режим обучения.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о том, что дистанционное обучение могут ввести по стране при всплесках COVID-19. Такой информацией чиновник поделился во время XVIII съезда уполномоченных по правам ребенка в регионах. По данным спикера, в отдельных субъектах РФ наблюдается всплеск заражения из-за распространения "омикрона".

Чтобы сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры предпринимаем, а потом, когда заболевание отходит и мы видим, что здоровью ничего не угрожает, опять вводим традиционный режим. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения

В рамках своего выступления министр напомнил коллегам о том, что ведомство разрабатывает проект белого интернета. В нем будет для учеников будет доступен верифицированный контент. Эксперимент ведется в области внедрения цифровой образовательной среды.

В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников из-за COVID-19.

Фото и видео: Youtube/Общественная палата Российской Федерации