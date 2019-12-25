В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников из-за COVID-19

Продолжительность каникул предлагается увеличить до 16 января.

Министерству просвещения России предложили продлить новогодние каникулы для школьников из-за коронавируса. С такой инициативой выступила первый заместитель главы комитета Госдумы Яна Лантратова, пишет "РИА Новости".

В запросе, который был направлен главе Минпросвещения Сергею Кравцову, парламентарий указывает, что считает необходимым продлить школьные каникулы на семь дней – до 16 января, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса.

По мнению Лантратовой, для выполнения норм учебного плана можно рассмотреть компенсацию пропущенных занятий на усмотрение министерства.

Депутат отметила, что данный запрос в Минпросвещения был вызван обращениями родителей школьников, которые хотят минимизировать социальные контакты учащихся.

Ранее Кравцов заявил, что школьники после праздников продолжат учиться очно.

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