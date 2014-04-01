Сергей Кравцов рассказал об образовательных возможностей в РФ для детей иностранных граждан.

Минпросвещения России намерено запустить программы образовательных обменов со следующего учебного года. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил глава профильного ведомства Сергей Кравцов. Чиновник выступил с заявлением на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Эксперт заметил, что ежегодно страна принимает тысячи иностранных школьников на территории детских лагерей, таких как "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена". В 2019 году число отдыхающих из-за границы достигло 3,5 тысяч, но эта практика была прервана в прошлом году из-за пандемии.

Надеемся, что скоро, уже в этом году у нас будут все условия для ее возобновления. Более того, с начала нового учебного года планируем расширить эту работу, запустить программы образовательных обменов и принимать ежегодно до 1,5 тыс. иностранных школьников. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

В Минпросвещения уточнили, что возобновление деятельности по данному направлению придется на базу международного центра "Интердом". В этом образовательном учреждении иностранные школьники смогут учиться по российской программе, адаптированной с учетом особенностей национальных систем образования в их странах.

Минпросвещения готовит систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов.

Видео: kremlin.ru

