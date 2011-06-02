Минпромторгу предложили ужесточить правило "второй лишний"

Участники российского рынка электроники предлагают усилить запрет на закупку иностранных компьютеров и ноутбуков для государственных нужд, ужесточив в стране правило "второй лишний".

Консорциум "Вычислительная техника" (АНО ВТ), в который входят крупнейшие российские производители электроники, обратился в министертво по промышленности и торговли с просьбой ввести новые ограничения на приобретение иностранных товаров в рамках системы государственных закупок. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Коммерсантъ". Эксперты объяснили, что речь идет о технологической продукции, такой как планшеты, ноутбуки, смартфоны, серверное оборудование, стационарные компьютеры и мониторы. Генеральный директор АНО ВТ Светлана Легостаева указала прессе, что подобный запрет поспособствует формированию на внутреннем рынке сбыта спрос и даст стимулы для роста.

В текущий момент указанное выше оборудование закупается в рамках системы "второй лишний". Речь идет о том, что при участии в тендере российского производителя предпочтение перед зарубежной техникой отдается именно ему. Однако производители, жалуются на то, что организаторы тендеров используют многочисленные уловки для того, чтобы не приобретать товары отечественного изготовления. Например, объединяют в заявке продукцию из реестра российской техники и нереестровую, чтобы закупать десятки импортных позиций. Еще одним способом схитрить является метод, при котором выставляется цена, которую не могут предложить наши производители.

Россия планирует в разы нарастить производство редкоземельных металлов к 2030 году.

