Россия планирует в разы нарастить производство редкоземельных металлов к 2030 году. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минпромторг и Минприроды.

Отмечается, что в стране планируется нарастить выпуск продукции по крупнотоннажным редким металлам свыше 50 тысяч тонн и малотоннажным металлам до 80 тонн. К первым относятся литий, вольфрам, молибден, ниобий и цирконий. Ко вторым перечисляют тантал, бериллий, германий, галлий, гафний и другие металлы. Власти намерены реализовать ряд мер, чтобы нарастить объем реализации продукции с 29 до 100 млрд рублей в год

Фото: pxhere.com