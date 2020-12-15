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Минпромторг зафиксирует розничные цены на масло и сахар до Урала

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Решение объяснили "достаточно дорогой логистикой" и "большим плечом доставки от производителей" обоих продуктов.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24" уточнил подробности соглашения о сдерживании цен между торговыми сетями и поставщиками сахара и подсолнечного масла.

Евтухов отметил, что соглашение действует только на территории РФ до Урала включительно. На Дальнем Востоке и в Сибири будут действовать поправочные коэффициенты. Замглавы Минпромторга объяснил это "достаточно дорогой логистикой" и "большим плечом доставки от производителей" обоих продуктов.

Ранее стало известно, что цены на сахар и масло ограничат до 1 апреля 2021 года.

Видео: YT / Россия 24

Теги: масло, минпромторг, сахар, урал, цены
Категории: Лента новостей, Новости России,

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