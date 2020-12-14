Ответственность за исполнение решения будут нести Минсельхоз и Минпромторг.

Цены на сахар и масло ограничат до 1 апреля 2021 года, благодаря соглашению между производителями. Это позволит опустить цены на данные продукты уже к концу 2020 года. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников на совещании правительства.

По его словам, ограничения предусматривают поставку производителями продукции по сниженным ценам. Цены в федеральных и региональных торговых сетях будут ограничены.

Соглашения будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Ответственность за исполнение решения будут нести Минсельхоз и Минпромторг. Мониторить ситуацию с ценами поручено Федеральной налоговой службе.

Ранее мы писали, что Мишустин ждет от министерств предложений по нормализации цен на продукты.

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