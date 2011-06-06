Минпромторг выделит 38 млрд рублей на поддержку автопрома

Деньги пойдут, в том числе, на финансирование программ льготного автокредитования, лизинга и факторинга.

Минпромторг планирует в 2021 году выделить на поддержку автопрома в России в общей сложности 38 миллиардов рублей. Об этом стало известно из отчета министерства по результатам деятельности за 2019 и 2020 годы.

Выделенные деньги пойдут на финансирование программ льготного автокредитования, лизинга и факторинга, а также на стимулирования спроса на газомоторную технику.

Также министерство выделяет субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, а также производителям грузовиков на возмещение затрат на выплату купонного дохода и компенсацию затрат по кредитам.

Кроме того Минпромторг помогает производителям компенсацией затрат на испытание высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие требованиям, установленным Таможенным союзом и ООН. Также субсидии идут на транспортировку, НИОКР и закупки школьных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи.

В прошлом 2020 году ведомство выделило автопрому 61 миллиард рублей, следует из документа.

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