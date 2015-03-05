Роман Чекушов сообщил об инструментах поддержки со стороны государства.

Российские трансграничные платежи ни в одну из стран не приостановлены, днако у специалистов все же фиксируются некоторые сложности. Соответствующее заявление сделал заместитель главы министерства по промышленности и торговле Роман Чекушов, выступая на профильной сессии Восточного экономического форума "Мировая торговля: инструмент развития, а не давления". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Чиновние объяснил участникам встречи, что государству важно обеспечивать выход на расчеты в национальных валютах и максимально интегрироваться в цифровые решения.

Да, ситуация где-то усложняется в виду того, как в агрессивно и непорядочно себя ведут западной страны и по отношению к давлению, которое они оказывают на наших партнеров в части вторичных санкций. Это действительно реалии сегодняшней работы, поэтому мы находим разные коридоры... Роман Чекушов, эксперт

Роман Чекушов указал на важность устойчивых механизмов в части международных финансовых расчетов. Чиновник указал на право использования цифровых финансовых активов. Ранее президент Владимир Путин подписал федеральный закон, чем начал экспериментальный режим для применения криптовалют.

Минпромторг передал пять аэролодок для нужд Чукотского автономного округа.

Фото и видео: ВЭФ 2024