Минпромторг передал пять аэролодок для нужд Чукотского автономного округа

Денис Мантуров посетил с рабочим визитом российский регион.

Российское министерство по промышленности и торговле закупило и передало четыре аэролодки "Север 750К лонг" и одну "Фантом 850А" для нужд Чукотского автономного округа. Такие сведения предоставили через социальные сети представители пресс-службы федерального правительства страны, а также в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Известно, что решение принято по результатам рабочего визита чиновника в регион.

К слову, уникальност самобытного региона отражена в дизайне судов, которые мы сегодня передаем. Их раскраска содержит мотивы богатого и разнообразного чукотского фольклора. Для кого-то, возможно, это станет поводом для его более глубокого изучения. Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что cтоимость переправы для пассажиров через Анадырский лиман снизится в 10 раз. Цена составит не более 500 рублей на одного человека. Эксперт пояснил, что в период межсезонья отправка через Анадырский лиман является сложным мероприятием, а новые аэроподлодки помогут властям перевозить пассажиров, так как они учитывают особенности территории. В связи с тем, что данные лодки будут эксплуатироваться государственным бюджетным учреждением, то до позволяет администрации взять под контроль уровень цен.

Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область.

Фото и видео: Правительство России