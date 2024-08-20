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Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область

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В рамках своего визита в регион первый вице-премьер посетил предприятия обрабатывающей промышленности.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В рамках своего визита в регион Мантуров посетил предприятия обрабатывающей промышленности. Он ознакомился с площадкой завода "Гидросила", где разрабатывается и производится силовая гидравлика для коммунальной, строительной, сельскохозяйственной и специальной техники. Также вице-премьер посетил завод "Турбоком", который обладает мощной производственной базой.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило более 700 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса.

Видео: Правительство России

Теги: денис мантуров, запорожская область, первый вице премьер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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