Использованные аккумуляторы люди приносят и без дополнительной выгоды для себя.

Минпромторг счел нецелесообразными компенсации за сдачу использованных батареек. Чиновники решили, что россиянам будет достаточно позитивного экологического эффекта.

Пока дополнительное стимулирование собственника батареек нецелесообразно прокомментировали в ведомстве

Сейчас объем сбора растет без дополнительных затрат на денежное поощрение. В ведомстве заметили, что перед внедрением системы ритейлеры проверили процесс сдачи двумя способами. Один из них предполагал возмездную другой - безвозмездную основу. Существенной разницы в обоих экспериментах выявлено не было.

Ранее Piter.tv писал о том, что за семь месяцев петербуржцы сдали в экомобили более 60 тонн опасных отходов.

Видео: YouTube/curiosityquest, сток