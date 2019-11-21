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Минпромторг счел нецелесообразными компенсации за сдачу использованных батареек

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Использованные аккумуляторы люди приносят и без дополнительной выгоды для себя.

Минпромторг счел нецелесообразными компенсации за сдачу использованных батареек. Чиновники решили, что россиянам будет достаточно позитивного экологического эффекта.

Пока дополнительное стимулирование собственника батареек нецелесообразно

прокомментировали в ведомстве

Сейчас объем сбора растет без дополнительных затрат на денежное поощрение. В ведомстве заметили, что перед внедрением системы ритейлеры проверили процесс сдачи двумя способами. Один из них предполагал возмездную другой - безвозмездную основу. Существенной разницы в обоих экспериментах выявлено не было.

Ранее Piter.tv писал о том, что за семь месяцев петербуржцы сдали в экомобили более 60 тонн опасных отходов.

Видео: YouTube/curiosityquest, сток

Теги: батарейки, минпромторг
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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