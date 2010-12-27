За семь месяцев петербуржцы сдали в экомобили более 60 тонн опасных отходов

В этом году расширен список приема опасных отходов.

Во вторник, 13 августа, стало известно, что петербуржцы сдали в экомобили более 60 тонн опасных отходов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Таких показателей горожане добились всего за 7 месяцев текущего года. В ведомстве отметили, что в 2019 году расширен список приема опасных отходов.

Петербуржцы могут сдать в экомобили ненужную оргтехнику и периферийные устройства. Перед нами стоит задача развивать раздельный сбор мусора, прежде всего – собирать отдельно опасные отходы сказано в сообщении

На сегодняшний день петербургские экомобили принимают энергосберегающие и ртутные лампы, градусники, аккумуляторы и батарейки. Кроме того, также можно сдать отработанную оргтехнику.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге завершили ремонт Фонтанной улицы за 7,5 млн.

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