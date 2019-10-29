Минпромторг проведет эксперимент по приему в магазинах бутылок и банок

Пробная система будет запущена уже в следующем году.

Использованные банки и бутылки могут начать принимать в магазинах в 2020 году. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. В ведомстве заявили, что препятствием к сдаче стеклотары в торговых сетях являются санитарные нормы. Проект разрабатывается по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания на данный момент говорится в законе

В конце 2019 года чиновники утвердят перечень упаковок, которые можно будет оставлять в магазинах и определят нормативную базу. Также эксперты изучает вопрос, смогут ли отечественные производители создавать для этого аппараты.

Эксперимент по сдаче бутылок начнется только во втором квартале 2020 года. К концу 2021-го правительство решит, стоит ли запускать систему на всю страну или нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Greenpeace назвала основной вид мусора на берегах водоемов России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Игорь Кот