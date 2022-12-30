Минпромторг: программы поддержки спроса на авто в России могут быть дофинансированы

В пресс-службе ведомства рассказали об изучении рынка.

В российском министерстве по промышленности и торговле заявили о том, что федеральные программы поддержки спроса на автомобили в России могут получить дополнительное финансирование. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы профильного ведомства. Сейчас изучается уровень спроса и доступности транспортных средств в стране для потребителей. В зависимости от условий и развития трендов в отрасли власти не исключают дофинансирование.

Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования, — это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке. пресс-служба Минпромторга РФ

Напомним, что в 2023 году на программу льготного автокредитования выделят 5,1 миллиарда рублей, а льготного лизинга — 2 миллиарда рублей. Также на программу субсидирования газомоторной техники отправится 2,7 миллиарда рублей.

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