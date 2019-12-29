  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:12
87
matveyvn
Код вставки плеера

Минпромторг предложил изменить правила реализации алкоголя

0 0

Это может привести к переносу некоторых точек со спиртным

В министерстве промышленности и торговли разработали новый проект единых правил продажи спиртного. Он предлагает ввести единое расстояние между точками с выпивкой и школами, больницами, спортивными сооружениями.

Сейчас по закону местные власти сами определяют размеры территорий, прилегающих к соцобъектам. В министерстве считают, что это приводит к излишним ограничениям.

Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход, чтобы избежать коррупции на местах.

По новым правилам местные власти должны будут направлять проект акта, устанавливающего или увеличивающего площадь прилегающей территории, в региональный орган, курирующий торговлю, а также уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Ранее минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили.

Теги: алкоголь, закон, минпромторг рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии