Минпромторг предложил изменить правила реализации алкоголя

Это может привести к переносу некоторых точек со спиртным

В министерстве промышленности и торговли разработали новый проект единых правил продажи спиртного. Он предлагает ввести единое расстояние между точками с выпивкой и школами, больницами, спортивными сооружениями.

Сейчас по закону местные власти сами определяют размеры территорий, прилегающих к соцобъектам. В министерстве считают, что это приводит к излишним ограничениям.

Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход, чтобы избежать коррупции на местах.

По новым правилам местные власти должны будут направлять проект акта, устанавливающего или увеличивающего площадь прилегающей территории, в региональный орган, курирующий торговлю, а также уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Ранее минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили.