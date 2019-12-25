На фудкортах при таком сценарии нельзя будет проводить развлекательные мероприятия.

Минпромторг предложил альтернативу закрытию фудкортов в торговых центрах России. Ведомство предлагает разработать альтернативный вариант работы площадок в условиях пандемии. Об этом пишет РБК.

Клиентов предлагают обслуживать за отдельными столиками — также, как делают в ресторанах. Расстояние между посадочными зонами должно составлять не менее полутора метров. При этом на каждого клиента должно приходиться не менее четырёх квадратных метров.

Отмечается, что на фудкортах при таком сценарии нельзя будет проводить развлекательные мероприятия.

За кассами следует установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа. Столы и подносы нужно будет обрабатывать антисептиком после каждого клиента. Рядом с каждой торговой точкой следует установить диспенсеры с антисептиком.

Ранее мы писали, что торговые центры Петербурга лишились 20% посетителей из-за закрытых фудкортов.

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