Торговые центры Петербурга лишились 20% посетителей из-за закрытых фудкортов

А курьеры уже не справляются с количеством поступающих заказов.

Торговые центры в Петербурге потеряли 20% посетителей, после того как были закрыты фудкорты. Об этом сообщили эксперты компании Maris в ассоциации с CBRE.

Трафик в торговых комплексах в целом начал показывать снижение с конца сентября. А из-за закрытых фудкортов, торговые комплексы потеряли, в среднем, еще 20% посетителей. Т данный показатель продолжает увеличиваться.

В свою очередь фудкорты нельзя назвать главными генераторами покупателей. При этом их закрытие негативно сказывается на экономическом положении сетевых операторов общепита. Также резко возросла нагрузка на службы доставки, которые не могут справиться с таким спросом.

Ранее владельцы ТЦ попросили Беглова открыть в Петербурге фудкорты.

Фото: Piter.tv