Минпромторг показал видео первого полета Ми-34М1 с отечественным двигателем

Российское министерство по промышленности и торговли опубликовало через собственный Telegram-канал кадры первого испытательного полета вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В. В ходе испытаний проверялись устойчивость и управляемость, определены нагрузки на основные агрегаты в режиме горизонтального полета с выполнением разворотов. В пресс-службе государственной корпорации "Ростех" уточнили общественности, что воздушное судно гражданской авиации получило не только новую силовую установку, но и современные бортовые системы российского производства.

В госкорпорации объяснили, Ми-34М1 займет такую нишу, в которой ранее фиксировались только зарубежные модели вертолетов, их эксплуатация на текущий момент является слишком дорогой и зачастую не вполне безопасной из-за неофициального обслуживания бортов.

Фото и видео: Telegram / Минпромторг России