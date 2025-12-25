В России привлекут крупные компании для разработки проектов по освоению месторождений редких и редкоземельных металлов.

Создаваемый на территории Красноярского края кластер по освоению месторождений редких и редкоземельных металлов федеральные власти страны намерены сделать распределенным. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. Чиновник уточнил журналистам, что для достижения задачей будет задействован потенциал Красноярского технического университета. Также известно, что на территории Минусинской долины российским предприятиям местные власти выделят земельный участок для размещения там опытных и серийных производств. В настоящее время достигнуты конкретные договоренности с компаниями об участии в будущих проектах кластера. В частности, государственная корпорация "Росатом" намерена выпускать там литиевые батареи. В общей сложности есть девять соглашений с крупными игроками на внутреннем рынке. В число таких фирм вошли "Норникель", "Ростех", "Русал".

У Росатома уже реализовывается несколько проектов в Калининградской области и в Москве. И коллеги тоже подписали соглашение, в частности, по развитию этого направления в этом кластере. Денис Мантуров, первый вице-премьер РФ

В Тастыгском месторождении – это компания "Хайлэнд Голд". Денис Мантуров заметил, что также предусматривается привлечение в создаваемый российский кластер крупных иностранных компаний из дружественных Москве стран.

