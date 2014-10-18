Минпромторг подготовил правила заключения СПИК с углублением локализации

Денис Мантуров рассказал о работе по локализации проектов.

Российское министерство по промышленности и торговле подготовил правила заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Эти требования нацелены на углубление локализации по национальным проектам. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Доме правительства сделал первый заместитель председателя кабинета министров Денис Мантуров. Чиновник указал вице-премьерам страны, что правила уже подготовлены профильным ведомством и в ближайшее время будут рассмотрены на площадке федерального правительства.

Правительство продолжает расширять возможности специнвестконтрактов для создания важнейших продуктов для ключевых сфер экономики. Это касается и изменения правил заключения соглашений, направленных на углубление локализации по проектам специнвестконтрактов. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Производство автомобилей в Петербурге вырастет в два раза к 2026 году.

Фото и видео: Правительство России