Производство автомобилей в Петербурге вырастет в два раза к 2026 году

Петербург удвоит выпуск автомобилей в ближайшие годы.

Петербург готовит масштабное увеличение объемов автомобильного производства. Уже к 2026 году объем выпуска автомобилей в городе должен вырасти почти в два раза, заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. В 2024 году в Санкт-Петербурге было произведено около 42 тысяч машин, в 2025 году планируется выпуск 50 тысяч автомобилей. Серьезные изменения ожидаются в середине 2026 года, когда на бывшем заводе Toyota начнется серийный выпуск. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуация в промышленности изменилась после того, как на месте бывшего завода Toyota начнется выпуск автомобилей. На новой производственной площадке планируется выпускать около 1000 автомобилей в год. В этом проекте участвуют Минпромторг России, "Газпром" и "КАМАЗ". В дополнение к мощностям завода Toyota, будут задействованы и другие автозаводы Петербурга, включая "Автозавод АГР" (бывший завод Hyundai, где сейчас выпускаются автомобили марки Solaris), а также "Автозавод Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan, где производят автомобили марки Lada).

Ранее сообщалось, что в Петербурге подержанные авто стали уходить с рынка почти вдвое быстрее.

Фото: freepik (usertrmk)