Минпромторг отказался вводить параллельный импорт для алкоголя и табака

В ведомстве объяснили решение отказом Минсельхоза.

Алкоголь, табак и продукты питания не включили в список товаров для параллельного импорта в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Как сообщили в ведомстве, принадлежность данных товаров к перечню определяется Минсельхозом, который отказался вводить параллельный импорт в отношении алкогольной и табачной продукции.

В министерстве подчеркнули, что зачастую определение правообладателя такой продукции занимает много времени, а задержки ведут к увеличению объемов контрафакта.

Ранее мы сообщили о том, что экономист Холоденко обозначила 2 возможных сценария наступления долгового дефолта в США.

Фото: Pixabay