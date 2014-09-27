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Минпромторг отказался вводить параллельный импорт для алкоголя и табака
Сегодня, 14:07
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Минпромторг отказался вводить параллельный импорт для алкоголя и табака

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В ведомстве объяснили решение отказом Минсельхоза.

Алкоголь, табак и продукты питания не включили в список товаров для параллельного импорта в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Как сообщили в ведомстве, принадлежность данных товаров к перечню определяется Минсельхозом, который отказался вводить  параллельный импорт в отношении алкогольной и табачной продукции.

В министерстве подчеркнули, что зачастую определение правообладателя такой продукции занимает много времени, а задержки ведут к увеличению объемов контрафакта.

Ранее мы сообщили о том, что экономист Холоденко обозначила 2 возможных сценария наступления долгового дефолта в США.

Фото: Pixabay

Теги: алкоголь и табак, импорт, минпромторг, экономика рф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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