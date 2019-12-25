Минпромторг не ожидает дефицита вина в магазинах перед Новым годом

Чиновники рассказали об объемах производства отечественного вина.

Минпромторг России не ожидает дефицита вина в магазинах перед Новым годом. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства. Чиновники уточнили, что за последние года регулярно увеличиваются объемы производства отечественного вина.

По экспертной оценке, дефицита вин перед Новым годом не предвидится. Надо отметить, что сейчас на рынке достаточно большой складской запас вина, в том числе отечественных производителей пресс-служба Минпромторга России

В ведомстве напомнили, что на территории России за девять месяцев 2020 года значительно увеличился выпуск вин защищенного географического указания с обозначением региона производства. Объем такого напитка увеличился на 51,5 процента (до 1800 декалитров). Объем тихих вин - на 22 процента ( до 2900 декалитров). Винные напитки стали изготавливаться меньше на две трети объема (до 36 процентов к уровню 2019 года).

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Фото: Piter.tv