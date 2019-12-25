В России предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Это предложили сделать это в целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи.

Руководитель проекта "трезвая Россия" Султан Хамзаев направил письмо в Минпромторг с предложением запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Об этом 25 ноября сообщил RT.

Он предложил сделать это в целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи.

Хамзаев отметил, что скорые и так испытывают повышенную нагрузку из-за коронавируса. А из-за бурного празднования количество вызовов медиков только увеличивается.

Смольный не против разрешить продажу алкоголя до 23:00.

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