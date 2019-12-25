Въезд на ЗСД с Левашовского шоссе перекроют на 8 часов с 19 октября

Въезд на Западный скоростной диаметр с Левашовского шоссе закроют ночью.

Въезд на Западный скоростной диаметр с Левашовского шоссе будет недоступен в ночь на 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСД.

Ограничение введут из-за дорожных работ. Проезд закроют с 22:00 18 октября до 06:00 19 октября. Оно коснется въезда на магистраль в направлении юга.

Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут. В зоне проведения работ автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)