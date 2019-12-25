В аэропорту Пулково попросили приезжать ко времени вылета и не занимать места

Вылеты из Пулково корректируют: пассажирам дали рекомендацию.

Аэропорт Пулково обратился к пассажирам с просьбой не приезжать заранее и прибывать к скорректированному времени вылета. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу Пулково. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов. На фоне ограничений пассажиров, находившихся в аэропорту, направили в безопасные укрытия.

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения в расписании и ориентироваться на обновленное время вылета своих рейсов.

Ранее мы сообщали, что пассажирский лайнер, следовавший из Казани в Москву, был вынужден совершить посадку в Петербурге.

Фото: Piter.tv