Под Всеволожском вновь пресекли незаконный сброс мусора у новостроек

В Ленобласти усилили проверки перевозчиков отходов

В Ленинградской области пресекли очередной случай незаконного сброса отходов возле новостроек во Всеволожском районе. Мусор неизвестного состава выгружали непосредственно на почву с использованием самоходной техники. Об этом 17 октября сообщили в комитете государственного экологического надзора региона.

По выявленным фактам возбудили административные дела. Бульдозер и грузовой автомобиль изъяли. До завершения исследования территории инспекторы намерены продолжать контроль за участком. Кому принадлежит земля, в ведомстве не уточнили.

Похожее нарушение обнаружили в районе 6 октября. Тогда грузовик выгружал отходы на участке, не предназначенном для их размещения. В отношении водителя самосвала возбудили административное дело, а транспорт отправили на специализированную стоянку.

Еще один рейд прошел на двух участках района 15 октября. Совместно с Госавтоинспекцией специалисты проверили 25 грузовиков, перевозивших отходы. В результате выявили 3 нарушения: 2 случая несоблюдения требований охраны окружающей среды и 1 факт перевозки отходов без разрешительных документов. По всем эпизодам приняли меры административного реагирования.

Фото: канал эконадзора Ленинградской области

