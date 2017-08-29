Минпромторг начнёт переговоры с Nissan из-за остановки петербургского завода

По словам Мантурова, решение по каждому заводу будут приниматься планово.

Во вторник, 17 мая, Минпромторг планирует устроить переговоры с японским автоконцерном Nissan из-за остановки завода в Петербурге, передают "Известия" со ссылкойна на главу ведомства Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, решение по каждому заводу будут приниматься планово. Планово — имеются в виду в первую очередь те компании, которые принимают решения на наиболее длительный срок остановить предприятия, объяснил Мантуров.

Ранее мы писали, что в Петербурге на год приостановили работу завода Nissan. По словам Учида, Nissan уже "списал" свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года.

Фото: pexels

