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Минпромторг начнёт переговоры с Nissan из-за остановки петербургского завода
Сегодня, 21:55
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Минпромторг начнёт переговоры с Nissan из-за остановки петербургского завода

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По словам Мантурова, решение по каждому заводу будут приниматься планово.

Во вторник, 17 мая, Минпромторг планирует устроить переговоры с японским автоконцерном Nissan из-за остановки завода в Петербурге, передают "Известия" со ссылкойна на главу ведомства Дениса Мантурова. 

По словам Мантурова, решение по каждому заводу будут приниматься планово. Планово — имеются в виду в первую очередь те компании, которые принимают решения на наиболее длительный срок остановить предприятия, объяснил Мантуров. 

Ранее мы писали, что в Петербурге на год приостановили работу завода Nissan. По словам Учида, Nissan уже "списал" свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года.

Фото: pexels
 

Теги: nissan, минпромторг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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