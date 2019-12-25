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Минпромторг РФ выступил против запрета пластиковых пакетов в ЕАЭС
Сегодня, 11:50
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matveyvn

Минпромторг РФ выступил против запрета пластиковых пакетов в ЕАЭС

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Ведомство считает, что сначала следует изучить влияние запретов на рынки.

Минпромторг РФ выступил против запрета тонких пластиковых пакетов в ЕАЭС. Соответствующее предложение в союзе высказала Белоруссия — чтобы минимизировать ущерб для окружающей среды и сделать процесс утилизации более лёгким.

Протокол по итогам совещания с участием представителей стран ЕАЭС  говорит о том, что российское министерство промышленности и торговли выступило против, так как посчитало, что аргументов для введения данных ограничений не достаточно. Ведомство считает, что сначала следует изучить влияние запретов на рынки.

Ранее Владимир Путин заявил, что виновники техногенных ЧП должны нести соответствующую вреду ответственность.

Фото: pixabay.com

Теги: еаэс, минпромторг, пакеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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