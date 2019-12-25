Минпромторг РФ выступил против запрета пластиковых пакетов в ЕАЭС

Ведомство считает, что сначала следует изучить влияние запретов на рынки.

Минпромторг РФ выступил против запрета тонких пластиковых пакетов в ЕАЭС. Соответствующее предложение в союзе высказала Белоруссия — чтобы минимизировать ущерб для окружающей среды и сделать процесс утилизации более лёгким.

Протокол по итогам совещания с участием представителей стран ЕАЭС говорит о том, что российское министерство промышленности и торговли выступило против, так как посчитало, что аргументов для введения данных ограничений не достаточно. Ведомство считает, что сначала следует изучить влияние запретов на рынки.

Ранее Владимир Путин заявил, что виновники техногенных ЧП должны нести соответствующую вреду ответственность.

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