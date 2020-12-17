Владимир Путин заявил, что виновники техногенных ЧП должны нести соответствующую вреду ответственность

Виновников же должны устанавливать контрольные органы.

Виновники техногенных чрезвычайных происшествий, навредивших экологии, должны нести ответственность за случившееся. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

Есть проблемы текущего характера и техногенные происшествия, виновники которых должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и ими же должны быть приняты решения о степени ответственности. Владимир Путин

Политик отметил, что ответственность должна соответствовать уровню ущерба, нанесенному окружающей среде и людям, живущим в пострадавшей местности. Ответить за ЧП должны прежде всего сами "загрязнители".

Также Путин признался, что его задела проблема с ценами на продукты в России.

Видео: пресс-конференция В.В. Путина