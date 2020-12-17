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Владимир Путин заявил, что виновники техногенных ЧП должны нести соответствующую вреду ответственность

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Виновников же должны устанавливать контрольные органы.

Виновники техногенных чрезвычайных происшествий, навредивших экологии, должны нести ответственность за случившееся. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

Есть проблемы текущего характера и техногенные происшествия, виновники которых должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и ими же должны быть приняты решения о степени ответственности. 

Владимир Путин

Политик отметил, что ответственность должна соответствовать уровню ущерба, нанесенному окружающей среде и людям, живущим в пострадавшей местности. Ответить за ЧП должны прежде всего сами "загрязнители".

Также Путин признался, что его задела проблема с ценами на продукты в России.

Видео: пресс-конференция В.В. Путина

Теги: путин, техногенная катастрофа, экология
Категории: Лента новостей, Новости России,

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