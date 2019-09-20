Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех диких зверей

За убитую рысь браконьеры должны заплатить 40 тысяч рублей.

Министерство природы обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных и лесных ресурсов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Минприроды.

Так стоимость диких зверей, таких как лоси, туры, барсуки была повышена в 40 раз, то есть до 267 млрд руб. Для определения цен эксперты использовали официальные таксы для исчисления вреда, которое причинено диким животным.

За убитую рысь браконьеры должны заплатить 40 тысяч рублей, за снежного баран – 100 тысяч рублей, за лося – 80 тысяч рублей.

Ранее Минприроды предложило ввести 100% утилизацию всех товаров и упаковки.

Видео: YouTube/ Игорь Протасов