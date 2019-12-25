Цена рекультивации зависит от объёмов и месторасположения.

Минприроды предложило рекультивировать полигоны за счет населения. Об этом сообщает издание РБК.

Министерство выступило с инициативой об увеличении тарифов. Это средства, по версии чиновников, пойдут на рекультивацию полигонов.

Сообщается, что был проведён анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории РФ. Цена рекультивации зависит от объёмов и месторасположения.

Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека. Роман Земцов, директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды

Ранее Госдума разрешила приватизацию земель национальных парков.

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