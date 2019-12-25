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Минометчики и мотострелки провели учения в рамках контрольной проверки
Сегодня, 12:09
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lesjasap

Минометчики и мотострелки провели учения в рамках контрольной проверки

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В России проворится контрольная проверка готовности войск после зимнего обучения.

Минометчики и мотострелки провели учения в рамках контрольной проверки. Об этом рассказали представители Минобороны России. В военных учениях задействованы порядка 1,7 тысяч военнослужащих Центрального военного округа из отделения, дислоцированного в Сибири. Проведены боевые стрельбы. Также специалисты отработали операцию по противодействию диверсионным и разведывательным силам противника, оборонным мероприятиям.

Известно, что под Хабаровском в маневрах участвовали связисты, которые помогали организовывать переговоры между воинскими частями и подразделениями разных видов и родов войск. На территории Нижегородской области минометчики танковой армии в ночных условиях ликвидировали огневые позиции условного противника.

Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море.

Фото: Минобороны РФ

Теги: военный учения, миномет, мотострелковая дивизия
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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