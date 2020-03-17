Минобрнауки запустило горячую линию из-за коронавируса

Чиновники предлагают обратиться за правовой и организационной помощью россиянам в связи с ограничениями из-за карантина.

Минобрнауки России запустило "горячую линию" из-за коронавируса. Ситуационный центр создан в связи с неблагоприятной обстановкой по распространению инфекции. Об этом говорится на официальном сайте профильного ведомства.

Россияне могут получить необходимую информацию, обратившись по телефонам "горячей линии". Речь идет о вопросах образовательного, правового и организационного характера. Запущена ветка об информировании участников учебного процесса университетов и институтов по поводу перехода на смешанные и дистанционные форматы обучения из-за карантина.

Ранее Жириновский раскритиковал советы Лукашенко по борьбе с коронавирусом.