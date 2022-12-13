Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами

По результатам служебной проверки виновные будут наказаны.

Минобрнауки проведет проверку в Российском университете дружбы народов (РУДН) из-за ситуации с украинскими флагами. Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Константин Могилевский.

Ранее в СМИ появилась информация, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешаны флаги Украины. Позже студенты РУДН написали открытое письмо, в котором объяснили, что флаги вывесили в рамках выставки землячеств с целью отразить взаимоуважение народов разных стран.

Могилевский отметил, что вывешивание в здании университета флагов государства с неонацистским режимом во главе недопустимо. Он также призвал поддержать украинских студентов, которые учатся в РУДН и находятся в непростой ситуации. По результатам служебной проверки виновные будут наказаны.

Ранее в Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила.

Видео: Telegram / Readovka