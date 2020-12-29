Во многих регионах ситуация позволяет вернуться к очной учёбе.

Минобрнауки допустило возврат вузов с удаленки "в ближайшее время". С соответствующим заявлением выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения. Валерий Фальков, глава Минобрнауки

Он подчеркнул, что во многих регионах ситуация позволяет вернуться к очной учёбе.

Фальков отметил, что дистанционное обучение не заменит традиционное очное — однако, в него также будут внедряться современные технологии.

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