Минобрнауки допустило возврат вузов с удаленки "в ближайшее время". С соответствующим заявлением выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения.
Валерий Фальков, глава Минобрнауки
Он подчеркнул, что во многих регионах ситуация позволяет вернуться к очной учёбе.
Фальков отметил, что дистанционное обучение не заменит традиционное очное — однако, в него также будут внедряться современные технологии.
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