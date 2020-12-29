Губернатор поздравил петербургских студентов с праздником

Петербург считают студенческой столицей России: каждый 12-й житель является студентом вуза или колледжа.

В понедельник, 25 января, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

По словам Беглова, Северную столицу называют еще и студенческой столицей страны – каждый 12-й житель является студентом вуза или колледжа. Помимо прочего, Петербург воспитал 12 лауреатов Нобелевской премии, а также тысячи выдающихся личностей: ученых, литераторов, архитекторов, инженеров, конструкторов, деятелей искусства.

В прошедшем 2020 году количество поданных заявлений на поступление в петербургские вузы увеличилось на 15%. Но вырос и средний балл ЕГЭ среди молодежи, которая поступила на "бюджет" – в 2020 году средний балл составил 77,1, а в 2019 году – 76,9.

Ранее мы писали, что "Сбер" поздравил молодёжь с Днём студента.

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