Задача выполнена в российском приграничье силами "Севера".

Российские боевые расчеты новых беспилотных летательных аппаратов с управлением по оптоволоконным проводам уничтожили танк Вооруженных сил Украины, находившийся на территории Суджанского района Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что во время дежурства FPV-дроны атаковали объект противника, который находился на шоссе в сопровождении пикапа, оснащенного комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Расчеты БПЛА десантников из состава группировки войск "Север" при помощи новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк и пикап ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Российский оператор FPV-дрона точным ударом поразил и уничтожил танк. В результате у тяжелой техники армии киевского режима сдетонировал боевой комплект. Ранее этот танк был замечен, когда передвигался по дороге. Его экипаж вел огонь по подразделениям ВС РФ. Личный состав ВСУ не давал продвигаться нашим штурмовикам из десанта вперед. После того, как танк был ликвидирован, второй беспилотник успешно поразил пикап с его водителем и пассажирами.

Расчет ПТРК "Фагот" поразил пехоту ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России