Помимо личного состава ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Вооруженные силы России уничтожили до 50 украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр".

Подразделения группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки войск противника в районах населенных пунктов Новопокровка и Работино. Кроме того, российские военные нанесли поражение скоплению живой силы аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Помимо личного состава ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Ранее Минобороны сообщило о потерях ВСУ на донецком направлении.

Видео: Минобороны России