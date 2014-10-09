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Минобороны заявило об уничтожении до 50 украинских военных на Запорожском направлении

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Помимо личного состава ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Вооруженные силы России уничтожили до 50 украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр".

Подразделения группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки войск противника в районах населенных пунктов Новопокровка и Работино. Кроме того, российские военные нанесли поражение скоплению живой силы аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Помимо личного состава ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Ранее Минобороны сообщило о потерях ВСУ на донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, запорожское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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