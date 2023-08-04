Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции смогла контратаковать противника на Донецком направлении и занять более выгодные позиции. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге от 4 августа с журналистами официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что специалисты успешно отразили семь нападений ВСУ,

В районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское ДНР. Войска контратаковали отходящего противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что отечественная авиация и артиллерия совершила удары скоплениям живой силы и техники трех механизированных, одной штурмовой и одной аэромобильной бригад ВСУ, расположенных в районах Торецка, Клещеевки, Авдеевки, Красного и Белогоровки в Донецкой народной республике. ПОтери ВСУ в личном составе составили до 185 человек, пораженыдве боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20.

ВС России заняли выгодные позиции около трех сел в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России