Минобороны: военнослужащим группировки войск "Запад" вручили очередные боевые награды

Командование отметило наградами военных за их успешные действия на Купянском направлении.

Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили очередные боевые награды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командование отметило наградами военных за их успешные действия на Купянском направлении. Офицерский состав подчеркнул, что бойцы внесли особый вклад в общее дело. Кроме того, их похвалили за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России