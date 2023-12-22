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Минобороны: военнослужащим группировки войск "Запад" вручили очередные боевые награды

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Командование отметило наградами военных за их успешные действия на Купянском направлении.

Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили очередные боевые награды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командование отметило наградами военных за их успешные действия на Купянском направлении. Офицерский состав подчеркнул, что бойцы внесли особый вклад в общее дело. Кроме того, их похвалили за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: военнослужащие, купянское направление, минобороны россии, награды
Категории: Лента новостей, Новости России,

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