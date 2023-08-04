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Минобороны: украинские войска потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных

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Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников.

Вооруженные силы Украины потеряли с начала контрнаступления более 43 тысяч военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников. Также в число потерь не входят военнослужащие, которые были ликвидированы в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах. Конашенков добавил, что украинские войска потеряли 747 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, игорь конашенков, контрнаступление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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