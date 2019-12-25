Минобороны: российские ПВО сбили 38 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье (ЛНР), Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино (ДНР), Широкое и Любимовка (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области.

Фото: Минобороны России