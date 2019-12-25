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Минобороны: российские ПВО сбили 38 украинских беспилотников
Сегодня, 15:17
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Минобороны: российские ПВО сбили 38 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье (ЛНР), Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино (ДНР), Широкое и Любимовка (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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