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Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области
Сегодня, 14:19
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Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области

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Также российские войска отразили атаку подразделений воздушно-десантной бригады противника.

Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Позиции были заняты отрядами группировки войск "Запад"  в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое и Куземовка (ЛНР). Также российские войска отразили атаку подразделений воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила украинскую технику в районах Богдановки и Клещеевки.

Фото: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, позиции, харьковская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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