Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области

Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Позиции были заняты отрядами группировки войск "Запад" в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое и Куземовка (ЛНР). Также российские войска отразили атаку подразделений воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР).
Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила украинскую технику в районах Богдановки и Клещеевки.
Фото: Минобороны России
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