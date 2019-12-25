Минобороны: российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области

Также российские войска отразили атаку подразделений воздушно-десантной бригады противника.

Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Позиции были заняты отрядами группировки войск "Запад" в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое и Куземовка (ЛНР). Также российские войска отразили атаку подразделений воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила украинскую технику в районах Богдановки и Клещеевки.

Фото: Минобороны России